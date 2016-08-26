6 اضطرابات خطيرة تؤثر على المرأة أثناء الحمل

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الاضطرابات القاتلة التى يمكن أن تؤثر على المرأة الحامل، وتشمل الآتى:

1.الحصبة:مرض فيروسى خطير يسبب أعراضا مختلفة كالتهاب فى الأذن والسعال والحمى وغيرها من الأعراض التى يمكن أن تكون ضارة جدا خلال فترة الحمل.

2.النكاف: من الأمراض التى تؤثر على المرأة الحامل وهى التهاب فيروسى يؤثر على الغدد اللعابية، مما يسبب ألما والتهابا فى منطقة الفم .

3.الحصبة الألمانية: عدوى فيروسية معدية تسبب اضطرابا للمرأة خلال فترة الحمل، وتظهر الأعراض على شكل ارتفاع فى درجة الحرارة وطفح جلدى وتورم فى الغدد الليمفاوية .

4.مرض الصفراء(اصفرار الجلد):هو اضطراب يحدث ويعانى الشخص من ارتفاع فى درجة الحرارة، بالإضافة إلى اصفرار الجلد، ويمكن أن يؤدى إلى الإجهاض إذا لم يعالج أثناء الحمل .

5.ارتفاع ضغط الدم: مرض شائع يصيب النساء الحوامل، يمكن أن يؤدى إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة .

6.الغدة الدرقية: فرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على الحمل سلبيا، كما أن بعض هرمونات الغدة الدرقية غير الطبيعية يمكن أن تؤثر على الحمل وتسبب مضاعفات صحية عند الأم والطفل .