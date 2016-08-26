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انتهاء تطوير أول منطقة غير آمنة بسوهاج.. ونقل السكان أكتوبر المقبل

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انتهاء تطوير أول منطقة غير آمنة بسوهاج.. ونقل السكان أكتوبر المقبل انتهاء تطوير أول منطقة غير آمنة بسوهاج.. ونقل السكان أكتوبر المقبل

>كتب أحمد حسن

أعلن الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الاسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، عن الانتهاء من تطوير منطقة السماكين بسوهاج، والتى تعتبر أول منطقة غير آمنة بمحافظة سوهاج يتم الانتهاء من تطويرها، وذلك بعد 6 سنوات من تطويرها.

وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، أن عملية التطوير تضمنت بناء عدد 9 عمارات تتكون من 207 وحدة سكنية تبعد عن منطقة العشش مسافة لا تتجاوز 500 متر مراعاة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم نقل سكان العشش للمنطقة بعد تطويرها أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من التطوير تعتمد على الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادى المحلى لمنطقة السماكين، وذلك من خلال ورش لإصلاح المراكب والشبابيك، ومصنع للثلج، وكذلك توفير سوق لبيع الأسماك لخدمة أهالى المنطقة .

وأوضح أن صندوق تطوير المناطق العشوائية يعمل بالتوازى على تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية لسكان المنطقة تشمل محو الأمية وإصدار بطاقات الرقم القومى والرعاية الصحية للمرأة وتوفير فرص عمل للشباب بتعليمهم حرف مهنية، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من تطوير المناطق العشوائية كافة هو تطوير الانسان قبل المكان وأن القضاء على العشوائيات هى الخطوة الأولى والأهم فى طريق بناء دولة حضارية تضمن حياة كريمة آمنة لكل أبناء الوطن على حد سواء.

 

 

 


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