ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 10 كيلو بانجو وطبنجة بمركز طلخا بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم سلاحا ناريا وكمية من مخدر البانجو قبل بيعه للزبائن.

حيث تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى الرائد أحمد شبانة رئيس مباحث مركز طلخا، بقيام كل من محمد ع 37 سنة عاطل، وله كارت معلومات تحت رقم 19497/ 13مخدرات، وسامح ال ح 31 سنة عاطل، وله كارت معلومات تحت رقم 2975/11، ويقيمان قرية "كتامة" دائرة المركز، و محمد ص س 34 سنة سائق، ومقيم قرية "الطويلة" دائرة المركز ، بالإتجار فى المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبطهم حال استقلالهم السيارة رقم " د ل أ 9634 أجرة ميكروباص " قيادة الثالث على الطريق أمام قرية "كفر دميرة القديم" دائرة المركز وعُثر بداخلها على جوال بلاستيك بداخله عدد "4" لفافات كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت "10 كجم" وبتفتيشهم وقائياً عُثر بحوزة الأول على سلاح نارى (طبنجة) ماركة "برتا" مطموسة الأرقام وعدد (3) طلقات ومبلغ مالى 90 جنيها وهاتف محمول، وبحوزة الثانى على مبلغ مالى 130 جنيها وهاتف محمول وبحوزة الثالث على مبلغ مالى 80 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى للدفاع عن تجارتهم غير المشروع والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم ، وأضاف قائد السيارة أنها ملك شقيقه أحمد ، تم التحفظ على السيارة والمضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11773/ 173 لسنة 2016 جنايات مركز طلخا ، وجارِ العرض على النيابة العامة