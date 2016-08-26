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دراسة أمريكية: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

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دراسة أمريكية: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب دراسة أمريكية: مرضى الربو أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الأشخاص الذين يعانون من الربو أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات أكثر من 1300 مريض بالربو من البالغين، وكان متوسط ​أعمارهم  47 عاما، لم يصب أى منهم بأمراض القلب فى بداية الدراسة.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى نشرت فى عدد أغسطس بمجلة جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص المصابين بالربو كانوا  أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وقصور القلب، والذبحة الصدرية بمعدل 57%.

وأوضح الدكتور "تاترسال" أستاذ مساعد فى الطب بجامعة ويسكونسن الأمريكية، أن الربو المزمن يميل إلى أن يكون أكثر حدة وأكثر صعوبة للسيطرة عليه بالأدوية من الربو الذى يبدأ فى مرحلة الطفولة.

وأضاف الدكتور لين هوروفيتز المتخصص الرئوى فى مستشفى لينوكس هيل فى مدينة نيويورك، أنه يعتقد أن عوامل الخطر المشتركة قد تربط بين صحة الرئتين والقلب.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News” 


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