«سعود الطبية» ترفع الطاقة الاستيعابية لعيادات المستشفى العام

ساهمت الخطة التطويرية لنظام العمل بالمواعيد في عيادات المستشفى العام برفع الطاقة الاستيعابية للعيادات إلى 24 ألف مراجع، بينما كان عددهم في السابق قرابة 19 ألف مراجع.

كشف ذلك، المدير التنفيذي المساعد لشؤون المرضى بمدينة الملك سعود الطبية عبدالرحمن الحربي بأن مشروع تطوير نظام العمل بالمواعيد وجدولة العيادات بالمدينة يهدف لتطوير نظام العمل بصورة تضمن تقديم خدمات جيدة للمراجعين في جميع عيادات المدينة وقد ساهم بشكل كبير في رفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية للعيادات بالمدينة.

كما تم إنشاء عيادة لزيارة المرضى الجدد (عيادة الزيارة الأولى) التي من شأنها أن يحصل المريض الجديد على موعد كحد أقصى خلال أسبوعين.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية دشنت موخراً أرقام خاصة بكل عيادة لفترة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من المشروع الجديد الخاص في نظام إستقبال المواعيد.