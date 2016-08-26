جامعة الملك خالد تعيّن ثلاث مواطنات من ذوي الشهداء

عيّنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ثلاث مواطنات من ذوي الشهداء، كما تعمل على تعيين 13 حالة أخرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين والمتحدث الرسمي للجامعة د. محمد بن حامد البحيري، أن الجامعة تقوم بذلك من منطلق إيمانها بدورها تجاه الوطن وشهدائه، وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بخصوص تعيين وتثبيت ذوي الشهداء، وبتوجيه ومتابعة شخصية من مدير الجامعة أ.د. فالح بن رجاء الله السلمي، الذي يشدد على منح الموظفات حرية اختيار الجهات المكانية الأقرب لسكنهن في التعيين، لكي لا يواجهن صعوبات أثناء التنقل، وأكد معاليه على العناية الدائمة والمستمرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لشهداء الواجب وأسرهم وذويهم.

وأردف البحيري "تم تعيين اثنتين منهن على المرتبة السادسة في كلية العلوم للبنات بأبها، والثالثة على المرتبة الرابعة في كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بمحافظة محايل عسير، والتنسيق مستمر مع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال تعيين الأخريات".