للمرأة.. 5 نصائح للتعامل مع سن اليأس بشكل صحى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" العديد من النصائح التى يجب أن تتبعها النساء، لعبور بمرحلة سن اليأس بشكل صحى دون أى مضاعفات، وهذه المرحلة هى ظاهرة تتوقف بها الدورة الشهرية بعد بلوغ سن الـ 45 من العمر، ويرجع ذلك إلى العديد من التغيرات الهرمونية فى الجسم.

وفى هذا الإطار ذكر التقرير العديد من النصائح التى تساعد على التعايش مع سن اليأس بشكل صحى عند النساء وتشمل:

1.تجنب زيادة الوزن:وذلك من خلال ممارسة الرياضة بشكل منتظم مما يساعد فى الحفاظ على الهرمونات منتظمة وعلى لياقتك البدنية، فيمكنك الحصول على انقطاع طمث صحى فى وقت لاحق.

2.تجنب اتباع أنظمة غذائية تعمل فيها على تجويع نفسك ثم تنغمس فى تناول الطعام، لأن ذلك يؤدى إلى تقلبات فى الوزن، لذا فمن الأفضل اتباع نظام غذائى صحى .

3. تجنب التوتر: التوتر يمكن أن يخلق الاختلالات الهرمونية.

4.تجنب الجلوس الكثير: وجدت الدراسة أن النساء اللاتى لديهن وظائف محددة ويجلسن فى المكتب لفترات طويلة يتعرضن لأعراض سلبية .

5.تجنب الكربوهيدرات كالخبز والأرز، إذا كنت ترغب فى سن يأس صحى، لأنها يمكن أن تقلل من مستويات هرمون الأستروجين فى الجسم وتفاقم أعراض انقطاع الطمث.