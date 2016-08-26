حوار في الجول - باسم مرسي يتحدث عن.. ' حلم الهداف التاريخي في الأهلي ' وتجديد عقده مع الزمالك

حلم الهداف التاريخي في مباريات القمة، واللعب في كأس العالم للأندية، تجديد عقده مع الزمالك، ما الأزمة مع مرتضى منصور؟ .. كل ذلك يتحدث عنه باسم مرسي مهاجم القلعة البيضاء لـFilGoal.Com.

وتوهج نجم باسم مرسي في الفترة الأخيرة من جديد. إذ قاد الفارس الأبيض لتحقيق لقب كأس مصر على حساب الغريم التقليدي الأهلي وسجل هدفين ضمن الثلاثية البيضاء.

وساهم في تأهل فريقه لدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال افريقيا، قبل أن يتعرض للإيقاف من قبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب ظهوره في حفل زفاف أحد أعضاء أولتراس وايت نايتس.

وتحدث المهاجم الشاب لـFilGoal.com عن تلك الأمور وأكثر، وهذا نص الحوار..

- نبدأ من النهاية.. ماذا عن الأزمة مع مرتضى منصور؟

في الحقيقة سمعت عنها في وسائل الإعلام فقط في البداية لوجودي خارج القاهرة، لم تكن لدي أزمة من الأساس مع نادي الزمالك.

أنا أحترم نادي الزمالك ومجلس إدارة النادي وجماهيره، باسم مرسي منذ اليوم الأول له داخل نادي الزمالك وهو يحترم إدارة النادي.

وانتهاء الأزمة سريعاً شئ جيد، خاصة أنني أريد التركيز في الفترة المقبلة لعدة أسباب.

- وماذا عن التتويج بلقب كأس مصر على حساب الأهلي؟

تحقيق لقب كأس مصر على حساب الأهلي هو نتاج عمل وجهد كل الأطراف، مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين، لكنه مجرد بداية.

مجرد بداية لحصد كل بطولة إن شاء الله سنشارك بها في الموسم الجديد، وتأكيد على أن خسارتنا للقب الدوري لم يكن سهلا وأننا قادرين على تحقيق البطولات حتى لو تخيل البعض أن خسارة لقب ستدفعنا للأسوأ، لكنه لم يحدث وكنا الأفضل وفزنا.

- FilGoal.Com نشر تقريرا بعد مباراة القمة يفيد بأنك بعد الهدفين في شباك الأهلي أصبحت متساوياً مع مصطفى كامل طه هداف نادي الزمالك في القمة في مسابقة كأس مصر برصيد 4 أهداف، وأصبحت رابع لاعب يسجل في نهائيين قمة، فهل تعلم ذلك؟

في الحقيقة لم أكن أعلم.. وهى أرقام تسعدني بالطبع لكن لدي حلم أكبر في مباريات القمة وهو أن أصبح الهداف التاريخي لمباريات القمة وقادر على ذلك بإذن الله.

- وماذا عن حلم التتويج ببطولة إفريقيا؟

نعد جماهير الزمالك بأن نبذل أقصى ما في وسعنا من أجل التتويج باللقب الإفريقي لعودة النادي إلى وضعه الطبيعي في القارة الإفريقية.

الحلم يقترب، تأهلنا لنصف النهائي ويتبقى 4 مباريات فقط سنقاتل فيهم.. الوداد لن يكون منافسا سهلا على الزمالك، وسنلعب على كل الفرص والاحتمالات.

- قلت إنك تريد التركيز، فلماذا أجلت ملف تجديد التعاقد مع الزمالك؟

قرار تأجيل ملف تجديد عقدي بسبب رغبتي في التركيز بشكل أكبر مع الزمالك في تلك المرحلة الهامة.. نحن مقبلون على فترة لا تحتمل أي شئ إلا التركيز في المستطيل الأخضر إفريقيا تنادي الزمالك.

سأبدأ بمناقشة الأمر فيما بعد، ولكن أود أن أؤكد أنني تحت أمر الزمالك ولن أملي أي شروط. فهو صاحب الفضل علي بعد الله فيما وصلت إليه.

- ماذا عن علاقتك بمؤمن سليمان؟

قرار بقاء مؤمن سليمان في مصلحة الزمالك. هو مدرب جيد للغاية وله فكر وأسلوب مختلف كل اللاعبين يروا ذلك في التدريبات.

سنساعده من أجل نجاح مهمته، نتعامل معه كشقيقنا الأكبر، وكلنا نعمل من أجل مصلحة الزمالك.

- عدت من جديد لمنتخب مصر.. فما أثر ذلك عليك؟

خدمة منتخب بلادي شئ دائماً أسعى للقتال عليه. أحب الظهور بشكل دائم في منتخب مصر وهو من ضمن الأسباب التي تدفعني لتقديم أفضل ما عندي مع الزمالك لنيل شرف ارتداء قميص المنتخب.

سأحاول جاهداً أن أظهر بشكل جيد في مباراتي المنتخب المقبلتين حتى أظل في حسابات الجهاز الفني، وأعد بالوصول لكأس العالم.