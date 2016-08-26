الإماراتية رائدة العطاء الإنساني والخيري

أكدت مبادرة زايد العطاء أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في سبيل تمكين المرأة وتهيئة البيئة الداعمة لها وتوفير المقومات كافة التي تمكنها من الاضطلاع بدورها المهم في الوطن كونها شريكاً أساسياً في تحقيق إنجازاته وترسيخ أسس رفعته وتقدمه.

وقالت: إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارة واضحة في مختلف المجالات وبالأخص في مجال العمل التطوعي والإنساني محلياً وعالمياً حتى غدت نموذجاً مميزاً يحتذى به ورائدة من رواد العمل الإنساني تساهم بشكل فعال في ابتكار وتبني مبادرات مبتكرة لخدمة الإنسانية.

ونوهت مبادرة زايد العطاء في تقرير لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام بما توليه قيادة الدولة من أهمية لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في جميع الميادين وبالأخص المجال الإنساني والتطوعي خاصة أن الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية خلال العقود الأربعة الماضية منذ قيام اتحاد الدولة جاءت بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة .

تثمين

وثمن التقرير النهج الذي أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس دولة الإمارات والذي كان له الدور الأساس في دعم المرأة وإشراكها في جميع القطاعات وجعلها شريكاً بجانب الرجل في عملية بناء الدولة ضمن مشروعه الرائد والطموح لبناء الوطن والإنسان وأصبحت مشاركة المرأة في البرنامج الوطني للاستجابة الطبية للطوارئ وتطوعها في المستشفيات الميدانية لأطباء الإنسانية التي ساهمت في التخفيف من معاناة ما يزيد على 3 ملايين طفل ومسن في الإمارات ومصر والسودان والأردن وسوريا وهايتي وتنزانيا والصومال والهند .

تطوع

وقال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء إن الدور الإيجابي للمرأة في دعم وتعزيز آفاق العمل التطوعي والخيري محلياً وعالمياً يتمثل من خلال 500 ألف ساعة تطوع ميدانياً وإلكترونياً. من جهتها قالت موزة العتيبة عضو مجلس أمناء مبادرة زايد العطاء إن المرأة الإماراتية وعلى مدار السنوات الماضية حققت إنجازات عديدة على الصعيدين المحلي والعالمي واستطاعت أن تصل برسالتها الإنسانية إلى الملايين من البشر تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية مشكلة بذلك نموذجاً متميزاً ومبتكراً للعطاء الإنساني والتلاحم الاجتماعي والعمل التطوعي.

وقالت الدكتورة شمسة العور المدير التنفيذي لمبادرة أطباء «الإنسانية»:إن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها القيادية المجتمعية من خلال مساهمتها الفعالة في التنظيم السنوي لملتقى الإمارات الإنساني وملتقى الإمارات للتطوع وملتقى الإمارات للاستجابة الطبية للطوارئ .