سعيد الرقباني:أم الإمارات داعم أساسي للمرأة محلياً ودولياً

ثمن سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة الدور المحوري الذي تلعبه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أم الإمارات في دعم ونصرة المرأة محلياً ودولياً.

واعتبر الرقباني أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي تأكيداً على دورها في مسيرة التقدم التي تشهدها الدولة، لافتاً إلى أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان أول من آمن بدور المرأة وعمل على تدعيم وجودها في مختلف الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف أن المرأة حظيت بجميع أنواع الدعم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حتى تبوأت أرقى المناصب التنفيذية والتشريعية وباتت شريكا فاعلا في مسيرة الازدهار والنمو التي تشهدها الدولة.

وأشار الرقباني إلى أن المرأة الإماراتية حفرت اسمها بحروف من نور على المستويات الدولية وبرهنت على إمكاناتها في القيادة والاضطلاع بأدوار مجتمعية مشهودة.