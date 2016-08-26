99.7 ٪ نسبة القراءة بين الشباب المواطنين في أبوظبي

ارتفعت نسبة القراءة بين المواطنين الشباب في الدولة للفئة العمرية من 15 وحتى 24 عاماً في أبوظبي لتصل لـ 99.7 % خلال العام 2015 مقارنة بـ 99.5 % في العام 2013، وتراجعت نسبة الأمية إلى 0.3% بين الشباب المواطنين مقارنة بـ 0.5% في العام 2013، وذلك نتيجة للجهود الحكومية الكبيرة التي تقوم بها الإمارة لتطوير التعليم والحث على القراءة وتكريسها عادة مجتمعية.

وأشار الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي لعام 2016 الذي أصدره مركز إحصاء أبوظبي أن نسبة الأمية بين المواطنين الشباب الذكور بلغت 0.3 % والإناث 0.2 %.

وعلى صعيد المقيمين الشباب بلغت نسبة الأمية 6 %، وبلغت نسبة القراءة 94 %، وبلغت نسبة القراءة للمواطنين بشكل عام 95 %، ونسبة القراءة لغير المواطنين 92.6 %.

محو الأمية

ووفقاً للمركز، فإن طلاب مراكز محو الأمية وتعليم الكبار المواطنون وفقاً لإحصاءات العام الدراسي 2014 - 2015، بلغ عددهم 4396 طالبا، منهم 2787 في التعليم الثانوي، و1069 في الحلقة الثانية، و540 في الحلقة الأولى، فيما بلغ إجمالي عدد طلاب مراكز محو الأمية غير المواطنين 1573 طالبا، منهم 482 في المرحلة الثانوية و427 في الحلقة الثانية، و664 في الحلقة الأولى.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد طلاب المنازل المواطنين وفقاً للعام الدراسي 2014-2015، بلغ 3600 طالب منهم 2974 في المرحلة الثانوية، و626 في الحلقة الثانية، فيما بلغ إجمالي عدد طلاب المنازل غير المواطنين 980 طالبا، منهم 715 في المرحلة الثانوية، و265 في الحلقة الثانية.

ووفقاً لإحصاءات المركز بلغ إجمالي عدد الطلبة لكل معلم 18.2 طالب، خلال العام الدراسي 2014 – 2015، وبلغ عدد المعلمين لكل فصل 1.2 معلم، وبلغ عدد الطلاب لكل فصل 21.7 طالبا، وبلغ عدد الطلاب لكل فصل في التعليم الحكومي 23.5 طالبا، وعدد الطلاب لكل معلم في التعليم الحكومي 11.6 طالبا.

ذوو الإعاقة

وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس الحكومية بلغ 8562 طالبا وطالبة في العام الدراسي 2014 – 2015.

تطور

وأشار المركز في تقريره إلى أن الإمارة حققت إنجازات بارزة في قطاع التعليم ولم تدّخر جهداً في سعيها إلى ضمان توفير البنية التحتية التعليمية عالية المستوى من المدارس والكليّات أو المعاهد ومراكز تعليم الكبار والجامعات والمعلّمين المؤهّلين في كلا القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح أنه وفقاً لإحصاءات العام الدراسي 2014 – 2015، بلغ إجمالي عدد المدارس في أبوظبي 444 مدرسة، منها 256 مدرسة حكومية و 188 مدرسة خاصة، وضمت 16004 فصول دراسية، وضمّت هذه المدارس 351501 طالب، و23571 معلماً و10171 إدارياً.

وأشار المركز إلى أن نسب الانتقال إلى المرحلة الثانوية بلغت حوالي 97.5 %، وخلال العام الدراسي 2014 – 2015، ارتفع عدد الطلاب المنتقلين إلى المدارس الثانوية إلى 19049طالباً، مسجّلاً زيادة بنسبة 4.6 % عن العام الدراسي السابق.