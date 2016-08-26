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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج الدلو حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج الدلو حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

>كتبت رانيا علوى

على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو يحتاج للاهتمام ، فتراكم المهام عليك و أنت تمتلك لامبالاة قد تزيد الأمور تعقيدا .

على الصعيد العاطفي:

التوتر يسود علاقتك بشريكك وذلك بعد أن اكتشفت أن هناك بعض "الكذب" فى حديثه، عليك أن تتعامل بحكمة و تحتوى الموقف.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو ستشعر بحالة من النشاط و الحيوية هذه الفترة ، وعليك أن تستخدم هذه الطاقة بطريقة مثمرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ستكون مضطرا للقيام برحلات قصيرة لأسباب مهنية أو شخصية ،على الرغم من أنه ليس من السهل بالنسبة لك إجراء رحلات فى هذا التوقيت تحديدا .


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