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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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على الصعيد المهنى ..

تشبثك بالرأى اليوم سيعرضك للكثير من الأزمات مع مديرك فى العمل، لا تحاول فرض وجهة نظرك وتعرف على الآراء الأخرى أولاً، واستمع إلى النصائح التى يقدمها لك رؤسائك فى العمل خصوصاً أنك تفكر بطريقة خاطئة قد تؤثر على مستقبلك المهنى.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى

اليوم غير مناسب للعتاب، حاول أن تبحث عن حلول أفضل لحل الأزمات مع شريك حياتك دون أن يتدخل أحد، عليك أن تعرف أن تدخل أحد الأشخاص فى علاقتكما لن يجعلها أفضل، وعليك أن تفرض قدرا من الخصوصية على مشكلاتكما.

على الصعيد الصحى:

آلام الأسنان لن تزول مع المسكنات، وتحتاج لزيارة عاجلة لطبيب الأسنان حتى لا يزداد الوضع خطورة، انتظم فى غسل أسنانك يومياً، ولا تفرط فى تناول المشروبات المنبهة لأنها ستزيد من إحساسك بالألم.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن المرحلة ليست الأفضل فى كل الأحوال من المرحلة المقبلة، عليك أن تستفيد من الأخطاء التى وقعت بها فى الماضى ولا تكررها مرة ثانية حتى لا تفقد كثير من علاقاتك فى العمل، خصوصاً أن علاقتك بمديرك فى العمل توترت تماماً.


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مصر 365

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