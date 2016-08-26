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برج القوس حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

>كتبت : رانيا علوى

برج القوس على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج القوس أكثر من رائع اليوم ، فستفاجئ باقتراح من أحد زملائك قد يساعدك فى مضاعفة مكاسبك المالية ، لكن عليك أن تفكر جيدا قبل اتخاذ أى قرار .

على الصعيد العاطفي:

اليوم الأجواء قد تجد القليل من التوتر مع شريكك ، فالتعامل بحكمة مع شريكك أفضل حل ، و اعلم أنه يحاول دائما إرضائك بشتى الطرق .

برج القوس على الصعيد الصحي:

لمواليد برج القوس حالتك المزاجية متوترة للغاية فعليك أن تلجأ للراحة و الاسترخاء لكى تتحسن حالتك ، عليك أن تكسر الروتين اليومى وذلك من خلال سفر قصير مع أحد أصدقائك أو قضاء يوم ممتع مع شريكك .

توقعات علماء الفلك لبرج القوس  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج القوس أن عليك أن تصارح نفسك بحقيقة تصرفاتك الخاطئة و انفعالك و اندفاعك الواضح وهو ما يزيد المشاكل التى تحيط بك و تجعل الأجواء أكثر توترا و اضطرابا.


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