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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج الحمل حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج الحمل حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

> كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

 

يمكن أن تقع فى ورطة مع رؤسائك نتيجة لميلك للتنصل من مسئولياتك والحقيقة أنك تتجنب العمل أكثر من اللازم ، عليك تحمل مزيد من المسئوليات والانخراط فى العمل.

 

الصعيد العاطفى

 

تعلم أن تكون صبورا مع تملك شريك الحياة.

 

الصعيد الصحى

 

تشهد بعض المشكلات نتيجة للضغط الزائد، فاليوم تتجه إلى التطرف فيما يتعلق بالوجبات الغذائية والتدريبات الخاصة بك لخفض مشاكل الضغط السابقة.

 

توقعات علماء الأبراج

 

اليوم يتحقق الحدث الذى لم تتوقع أن يكون فرصة كبيرة لك، من المهم أن تأخذ علم الفلك فى اعتبارك اليوم، كما يمكنك الكشف عن الطريق الصحيح فى هذه المرحلة .

 


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مصر 365

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