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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج الميزان حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج الميزان حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

>كتبت : رانيا علوى

برج الميزان على الصعيد المهني:

خطواتك جيدة و ثابتة فى الصعيد المهنى لمواليد برج الميزان ، جهدك أصبح محط إشادة من قبل مديريك ، و محط غيرة من قبل زملائك فتعامل بحذر شديد .

على الصعيد العاطفي:

 تدخل الأصدقاء والعائلة فى مشاكلك مع شريكك هو السبب الرئيسى فى حالة التوتر التى أصابت العلاقة ، عليك أن تتعامل مع الحبيب بشىء من الخصوصية .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان، إهمالك لصحتك أصبح مبالغا فيه ، فمشاكلك الصحية ستتفاقم خلال الفترة المقبلة، وذلك إذا لم تستشر طبيبا مختصا.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان  

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن اليوم ستشعر بضغط نفسى واضح وذلك بعد أن وجدت نفسك تحمل الكثير من المسئوليات سواء فى الحياة الشخصية أو المهنية .


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