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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج الحوت حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج الحوت حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

مهامك التجارية ستزيد اليوم فيجب الاستفادة من هذه الفرصة وعليك تشجيع الآخرين لإعادة الاستعانة بك فى وقت لاحق.

 

الصعيد العاطفى

الوقوع فى الحب وحده لا يكفى لاستمراره فعليك إظهار حبك وإثباته للشريك من وقت لآخر، فقد يشعر شريك الحياة أنك فقدت الاهتمام به ويبدأ فى النظر فى مكان آخر.

 

الصعيد الصحى

ستواجه مشاكل بسيطة متعلقة بآلام الظهر والرقبة، لذا لا يفضل أن تقوم بعمل شاق.

 

توقعات علماء الأبراج

صديق مقرب يلجأ إليك اليوم ويشاركك سره، عليك أن تكون حذراً تجاه تلك المعلومات وتشعره بتعاطفك تجاهه وتقدم له المشورة، عليك أن تكون حذراً حول ما تقوله أو تفعله فأفعالك القوية سيكون لها تأثير على المدى الطويل.

 


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