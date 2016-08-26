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برج الثور حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج الثور حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج الثور حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج الثور على الصعيد المهنى..

اليوم لن تغير وجهة نظرك عن عملك وستبقى تفكر فى الأوضاع الحالية، وستتخذ قرارا مؤجلا منذ فترة طويلة، كل ما عليك أن تعرف كيف يمكن أن تدير أمورك  العملية جيداً وتهتم بأمورك الخاصة، وتسعى إلى تطوير ذاتك، كما أن اليوم سيشهد تحسنا ملحوظا فى أحوالك المادية.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

 تغير كبير فى علاقتك بشريك حياتك، فبعد أن كان التوتر فى الفترة الماضية له تأثير سلبى على صحتك وكذلك على عملك، سيتغير الأمر تماماً عما هو معتاد فى الفترة الأخيرة، وسيشهد اللقاء بينكما الكثير من المفاجآت السارة واللحظات الرومانسية التى ستجدد دماء العلاقة.

على الصعيد الصحى ..

الحصول على الراحة أصبح ضرورياً، جسدك بحاجة إلى الاسترخاء، كذلك عليك أن تتبع بعض العادات الصحية خلال الفترة المقبلة، حتى لا تتأثر بشكل أكثر من ذلك ، وتناول كميات كبيرة من المياه سيساعدك على ضبط الخلل فى ضغط الدم.

توقعات علماء الفلك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل لك بعد أن تعرضت لأزمات كبيرة فى الفترة السابقة، حرصك كذلك على تطوير ذاتك ساعدك فى تحقيق الكثير من الأرباح المادية، وهو ما ستشعر به خلال الأيام المقبلة بعد أن تجد تحسنا ملحوظا فى أحوالك المالية.


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مصر 365

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