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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج الجدى حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج الجدى حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

المراقبة والتحليل تشغل وقتك اليوم، لذا إذا كنت فى وظيفة تتطلب تلك المهارات فأنت ذاهب إلى التمتع بدرجة عالية من النجاح، كما أنك ستحل المشاكل الخاصة بك بعقلانية وتكون محل تقدير من قبل الجميع.

الصعيد العاطفى

تعاود التواصل مع صديق روحى لك، فيمكنك النضال جيداً للحفاظ على علاقتك معه، ويجب أن تسعى جاهداً للاحتفاظ بسحرك الخاص.

الصعيد الصحى

لديك جدول أعمال مزدحم ولكن لا تهمل التمرينات الخاصة فى صالة الألعاب الرياضية أنت تفضل الفنون القتالية التى تتضمن الدفاع عن النفس.

توقعات علماء الأبراج

تعانى اليوم من عدم الشعور بالأمان ولكن الأمور سوف تكون سهلة أمامك فى وقت لاحق، لا تعارض كما هو الحال دائما، واحرص على التعلم من تجاربك.

 


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مصر 365

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