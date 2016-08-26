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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج السرطان حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج السرطان حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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على الصعيد المهنى ..

  تتعامل مع الموضوعات البسيطة على أنها كوارث طبيعية لا يمكن التعامل معها إلا بإثارة حالة من الذعر لذلك عليك أن تبتعد عن أسلوب التهويل، خاصة أن مشكلات يمكن أن تحل بشكل أكثر مرونة حتى لا تتسبب فى مشكلات أكثر للمحيطين بك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى

الفترة الحالية ستجبرك على التعامل بشكل مختلف مع شريك حياتك، الأمور لم تعد كما كانت من قبل فانفعالك الدائم من شأنه أن يغير  طبيعة العلاقة بينكما، لن تظل الأمور كما هى حاول أن تنقذ الموقف قبل أن تتزايد الأزمات.

على الصعيد الصحى:

النظام الغذائى الصحى لابد أن يفرض نفسه عليك هذه الفترة، فزيادة وزنك أصبحت ملحوظة للجميع وتسبب لك  عددا من المشكلات الصحية مثل احتمالية تعرضك للإصابة بمرض السكر.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يواجه عددا من المشكلات اليوم بسبب انفعاله الدائم والتعامل مع المشكلات بشكل خاطئ لا يتحمله الكثيرون، ولا تنس أن مولود السرطان يعتمد على المشاعر فى التعامل، ما يجعله يفقد كثيرا من العلاقات فى الفترة القادمة.


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مصر 365

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