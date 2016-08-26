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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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برج العذراء حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج العذراء حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

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على الصعيد المهنى..

التعامل مع عدد من الأصدقاء غير المقربين فى مشروعات مشتركة فى النواحى العملية، قد يعرضك إلى بعض المواقف المحرجة خاصة أن البعض لا يتعامل بنفس مرونتك ، حاول أن تكون أكثر حرصاً فى الفترة القادمة، فالأوضاع العملية بها الكثير من التوترات التى من الممكن أن تؤثر عليك لاحقاً.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

المفاجآت تتوالى عليك والصدامات الأسرية عنوان الفترة القادمة، تكتشف أن معادن الأشخاص يمكن أن تتغير بتغير الزمن، وتعيش بعدها حالة مزاجية سيئة جداً تؤثر على علاقتك بعدد من الشخصيات المحيطة، لا تنتظر من الجميع أن يقدر حالتك النفسية ولا تتعامل مع المشكلات بنفس الطريقة.

على الصعيد الصحى ..

حالتك النفسية السيئة تؤثر على كثير من أنشطتك الذهنية، تفقد السيطرة على أعصابك وتتأكد أن الأزمات من شأنها تغير طبيعة الشخص فى تعاملاته العائلية، حاول أن تبتعد عن الأجواء المتوترة ولا تنس أن المشكلات طريقها الزوال مهما استمرت.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش حالة نفسية سيئة تمنعه من أداء عمله بالشكل المطلوب، ومشكلات بدنية كثيرة تتراكم عليه هذه الفترة بسبب حالتة النفسية، والحاجة إلى الابتعاد عن التوتر أصبحت ضرورية.


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مصر 365

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