أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الجمعة 26/8/2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

عليك التواصل مع الآخرين بمجال عملك لتستفيد من تلك المعرفة فى المستقبل وتتطلع للأفضل دائماً، فدع الأمور تأخذ وقتها فقد يمنحك البعض الثقة بشكل تدريجى.

الصعيد العاطفى

تنحى شكوكك جانباً التى جاءت نتيجة لسوء فهم منك فى الماضى القريب، فسيتضح التزامكم تجاه بعضكم البعض فهذا هو الوقت المناسب للتعبير عن مشاعرك العميقة لفتاة رومانسية.

الصعيد الصحى

تبدأ اليوم فى عملية الانتعاش الصحى بعد أن عانيت طويلاً من مشاكل صحية ، فسوف تكون قادرا على حل ممكن على المدى الطويل لمشاكلك الصحية المزمنة فمن المرجح أن يتحسن وضعك الصحى الآن.

توقعات علماء الأبراج

الحب يملأ أجواءك اليوم فتبقى عينك مفتوحة، فقد تصادف شريك الأحلام، ومع ذلك اليوم أنت تميل إلى الحصول على هدية من مصدر غير متوقع.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى