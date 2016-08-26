برج العقرب حظك اليوم الجمعة 26/8/2016

الصعيد المهنى

عليك التواصل مع الآخرين بمجال عملك لتستفيد من تلك المعرفة فى المستقبل وتتطلع للأفضل دائماً، فدع الأمور تأخذ وقتها فقد يمنحك البعض الثقة بشكل تدريجى.

الصعيد العاطفى

تنحى شكوكك جانباً التى جاءت نتيجة لسوء فهم منك فى الماضى القريب، فسيتضح التزامكم تجاه بعضكم البعض فهذا هو الوقت المناسب للتعبير عن مشاعرك العميقة لفتاة رومانسية.

الصعيد الصحى

تبدأ اليوم فى عملية الانتعاش الصحى بعد أن عانيت طويلاً من مشاكل صحية ، فسوف تكون قادرا على حل ممكن على المدى الطويل لمشاكلك الصحية المزمنة فمن المرجح أن يتحسن وضعك الصحى الآن.

توقعات علماء الأبراج

الحب يملأ أجواءك اليوم فتبقى عينك مفتوحة، فقد تصادف شريك الأحلام، ومع ذلك اليوم أنت تميل إلى الحصول على هدية من مصدر غير متوقع.