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"مرور القاهرة" تبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر بسبب أعمال التطوير

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"مرور القاهرة" تبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر بسبب أعمال التطوير "مرور القاهرة" تبدأ الإغلاق الجزئى لكوبرى أكتوبر بسبب أعمال التطوير

>كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، فى الإشراف على أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر، مما يستلزم إغلاق جزئى للطريق أمام حركة السيارات لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المركبات.

وأكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، ستقوم بأعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر، وسيتم استقطاع 5 أمتار من حارة واحدة، بالتناوب فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى ميدان رمسيس.

وأضاف المصدر، أن تلك الأعمال ستبدأ من الساعة 12 صباح الخميس حتى الساعة 6 صباح الأحد، وسط انتشار الخدمات المرورية، مع وضع علامات إرشادية و تأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.

 


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