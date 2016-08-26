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دراسة برازيلية: أقراص زيت السمك تقاوم السمنة والسكر

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دراسة برازيلية: أقراص زيت السمك تقاوم السمنة والسكر دراسة برازيلية: أقراص زيت السمك تقاوم السمنة والسكر

>كتبت أمنية فايد

كشف العلماء أن أقراص مكملات زيت السمك مفيدة فى حماية الجسم من السمنة والإصابة بالنوع الثانى من مرض السكر وهو ما يجعلها تقف فى مواجهة الآثار السلبية المترتبة على اتباع نظام غذائى عالى .

 

ونقل البحث الموقع الأمريكى "ميديكال إكس بريس" باحثين من جامعة "ساو باولو" أكدوا أن التجارب التى أجروها على الفئران كشفت فوائد عديدة لهذه الأقراص، فحبوب زيت السمك مكمل غذائى لديه القدرة على مقاومة زيادة نسبة الأنسولين فى الدم وزيادة الوزن وزيادة نسبة الكوليسترول الذى يمكن أن يؤدى إلى حماية الفرد من الإصابة بمضاعفات السمنة والسكر من النوع الثانى.

 

وأطعم الباحثون خلال التجربة بعض الفئران زيت السمك، مع اتباعهم لنظام غذائى عالى الدهون لمدة 4 أسابيع، وإطعام فئران أخرى وجبات دهنية كثيرة، ثم تحللوا عينات من فئران الفئة الأولى وقارنوها بتحاليل الفئران التى اتبعت نظاما عالى الدهون مع تناولهم أقراص زيت السمك بغيرها من الفئران وقياس العوامل التى تؤثر على عملية التمثيل الغذائى.

 

ولاحظ الباحثون مقاومة الفئران التى كانت تأخذ أقراص زيت السمك للدهون العالية التى تناولها فى الوجبات الغذائية اليومية، وقالت الأستاذة "ماريا إيزابيل" أستاذ مساعد فى قسم العلوم البيولوجية فى الجامعة الاتحادية بساو باولو، والمسئولة عن هذا البحث: "تشير أبحاثنا إلى أن مكملات زيت السمك يمكن أن تستخدم بالإضافة إلى استراتيجيات علاجية أخرى كإجراء وقائى لمقاومة الأنسولين والبدانة فى العالم".

 


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