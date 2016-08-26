القدر ينصف جهاز الزمالك بدورى الأبطال وأزمة وحيدة أمامه

نورهان فايد

ساند القدر الجهاز الفنى لنادى الزمالك فى باقى مشواره بدورى أبطال أفريقيا بعدما نجح الوداد المغربى فى تصدر المجموعة الأولى بالتعادل مع زيسكو الزامبى على أرضه لتقام مواجهة عربية فى نصف نهائى البطولة بين بطلى مصر والمغرب.

جهاز الزمالك كان يمنى نفسه بمواجهة الوداد فى نصف النهائى بدلاً من زيسكو لعدة أسباب أولها امتلاك بطل زامبى خط هجوم نارى سيمثل أزمة كبرى للأبيض يفضل تأجيلها للمباراة النهائية وكذلك عدم تقديم الوداد المستوى المتميز خلال مشواره بالبطولة رغم التأهل لنصف النهائى ولكن تذبذبت نتائجه خاصة أمام الأهلى بعد التعادل فى القاهرة والخسارة فى المغرب.

الأزمة الوحيدة التى يراها جهاز الزمالك فى مباراته أمام الوداد هى إقامة لقاء العودة فى المغرب وبالتالى سيكون الأبيض مطالبا بحسم نتيجة مباراة الذهاب فى مصر بصورة مطمئنة لخوض لقاء العودة بأعصاب هادئة وعدم الاعتماد على التأهل للمباراة النهائية من المغرب.

شبكةعيونالإخبارية

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