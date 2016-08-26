أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة

القدر ينصف جهاز الزمالك بدورى الأبطال وأزمة وحيدة أمامه

  • رياضة
  • 21
Google+ Print
القدر ينصف جهاز الزمالك بدورى الأبطال وأزمة وحيدة أمامه القدر ينصف جهاز الزمالك بدورى الأبطال وأزمة وحيدة أمامه

نورهان فايد

ساند القدر الجهاز الفنى لنادى الزمالك فى باقى مشواره بدورى أبطال أفريقيا بعدما نجح الوداد المغربى فى تصدر المجموعة الأولى بالتعادل مع زيسكو الزامبى على أرضه لتقام مواجهة عربية فى نصف نهائى البطولة بين بطلى والمغرب.

جهاز الزمالك كان يمنى نفسه بمواجهة الوداد فى نصف النهائى بدلاً من زيسكو لعدة أسباب أولها امتلاك بطل زامبى خط هجوم نارى سيمثل أزمة كبرى للأبيض يفضل تأجيلها للمباراة النهائية وكذلك عدم تقديم الوداد المستوى المتميز خلال مشواره بالبطولة رغم التأهل لنصف النهائى ولكن تذبذبت نتائجه خاصة أمام الأهلى بعد التعادل فى القاهرة والخسارة فى المغرب.

الأزمة الوحيدة التى يراها جهاز الزمالك فى مباراته أمام الوداد هى إقامة لقاء العودة فى المغرب وبالتالى سيكون الأبيض مطالبا بحسم نتيجة مباراة الذهاب فى مصر بصورة مطمئنة لخوض لقاء العودة بأعصاب هادئة وعدم الاعتماد على التأهل للمباراة النهائية من المغرب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب