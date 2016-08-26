بالصورة.. عمر جابر متحديًا النني : “الفرعون العاشق جاهز للأحتفال؟”

دخل النجمان محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، وعمر جابر لاعب بازل السويسري، فى محادثة لطيفة على موقع التواصل الاجتماعي تويتربعد أن أوقعت قرعة دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا اللاعبين وجهًا لوجه.

وبدأ “جابر” المحادثة متحديًا زميله في المنتخب الوطني قائلًا “الفرعون العاشق جاهز للاحتفال؟”، ليرد عليه الننى قائلًا “وأنا قبلت التحدى فى انتظارك يا أخي”.

واقتحم ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر المحادثة قائلًا “حبوا بعض ياض أنت وهو”.

يذكر أن آرسنال وبازل قد وقعا فى المجموعة الأولى التى تضم كلًا من باريس سان جيرمان الفرنسى ولودوجوريتس رازجراد البلغاري، ومن المقرر أن يستضيف آرسنال نظيره بازل 28 سبتمبر المقبل فى الجولة الثانية.