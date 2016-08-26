أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالصورة.. عمر جابر متحديًا النني : “الفرعون العاشق جاهز للأحتفال؟”

Google+ Print
النني وعمر جابر

النني وعمر جابر

دخل النجمان محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي، وعمر جابر لاعب بازل السويسري، فى محادثة لطيفة على موقع التواصل الاجتماعي تويتربعد أن أوقعت قرعة دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا اللاعبين وجهًا لوجه.

وبدأ “جابر” المحادثة متحديًا زميله في الوطني قائلًا “الفرعون العاشق جاهز للاحتفال؟”،  ليرد عليه الننى قائلًا “وأنا قبلت التحدى فى انتظارك يا أخي”.

واقتحم ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب المحادثة قائلًا “حبوا بعض ياض أنت وهو”.

يذكر أن آرسنال وبازل قد وقعا فى المجموعة الأولى التى تضم كلًا من باريس سان جيرمان الفرنسى ولودوجوريتس رازجراد البلغاري، ومن المقرر أن يستضيف آرسنال نظيره بازل 28 سبتمبر المقبل فى الجولة الثانية.

المحادثة التي تمت على تويتر

المحادثة التي تمت على تويتر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب