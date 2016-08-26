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النني يرد على تحدي عمر جابر

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النني يرد على تحدي عمر جابر النني يرد على تحدي عمر جابر

نورهان فايد

رد الدولي  المصري محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي، على زميله في منتخب الفراعنة، عمر جابر، لاعب بازل السويسري، على تحدي الأخير، بعد وقوعهم في مجموعة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

وكان جابر داعب النني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا "الفرعون العاشق جاهز للاحتفال".

وقال النني عبر حسابه الشخصي أيضا على مداعبة جابر، "وأنا قبلت التحدي في إنتظارك يا أخي".

وأوقعت القرعة كلا من أرسنال وبازل وجه لوجه في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، بجوار بطل فرنسا باريس سان جيرمان، ولودوجوريتس البلغاري.

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