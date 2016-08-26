مجلس الوزراء: لا يمكن للحكومة أن تدافع عن أي فاسد حتى لو كان وزيرًا

قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء،إن وزير التموين بادر بالاستقالة و«إسماعيل» لم يجبره، وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، له إنجازات لا يمكن إنكارها منها تطوير منظومة الخبز والمجمعات الاستهلاكية.

كان خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن اليوم الخميس، استقالته من منصبه خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، وأعلنت الحكومة قبول الاستقالة وتكليف وزير الصناعة والتجارة بتسيير مهام حقيبة «التموين».

وأضاف «القاويش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، أن وزير التموين بادر بتقديم استقالته، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لم يجبره على الاستقالة أو ولم يطالبه بتقديمها.

وأكد القاويش، حرص الدولة على حق الشعب في مكافحة أي أوجه الفساد في الدولة، مشيرًا إلى أنه عندما يتعلق الأمر باتهامات بأدلة لا يمكن للحكومة أن تدافع عن أي مسئول.