الصحة: وفاة أول حاج مصرى بالأراضى السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة أول حاج مصرى بالأراضى السعودية، يبلغ من العمر 73 عام، من محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور على حجازى مساعد وزير الصحة والسكان، ورئيس البعثة الطبية للحج، أن الحاج المصرى يالذى توفى أسمه سيد منصور على النظامى، وتوفى نتيجة أزمة صدرية وقلبية، وتم نقله إلى مستشفى الملك فهد مباشرة، من فندق الإقامة، وتم إجراء الإسعافات له، ولكن وافته المنية.

وأشار حجازى، إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بلاغًا من عيادة الفندق التى كان يقيم به المتوفى فور نقل إلى المستشفى ومتابعته إلى أن وافته المنية.