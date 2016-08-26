ملك البحرين يجري مباحثات مع الرئيس التركي لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية

عقد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعاصمة أنقرة، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة، إضافة إلى بحث مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة أنباء “واس”.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة بين الجانبين برئاسة ملك البحرين والرئيس التركي بحضور الوفدين المرافقين.

وجرى خلال الجلسة بحث الأوضاع الراهنة في المنطقة وتبادل وجهات النظر حيال التطورات ومستجدات الأحداث السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها،حيث أكد الجانبان أهمية التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يعزز من دور البلدين في خدمة القضايا والمصالح العربية والإسلامية.

كما أكدا دعمهما لكل الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه خير ورخاء دولها ومصلحة شعوبها.

وجرى عقب ذلك التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وهي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية و اتفاقية التعاون القانوني في المسائل المدنية والتجارية والجنائية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية وبرتوكول تعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية والبرنامج التنفيذي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الثقافة و برتوكول تعاون بين جامعة البحرين ومعهد يونس إيمري التركي.