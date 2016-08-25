قرعة الأبطال - تعرف على جدول مباريات المجموعات.. وقمم الجولة الأولى

قمة يوفنتوس ضد إشبيلية. باريس سان جيرمان يستضيف أرسنال. ريال مدريد ضد سبورتنج لشبونة. وتوتنام يواجه موناكو. جولة أولى مثيرة في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الثأر. هذا هو العنوان الأمثل لما أسفرت عنه قرعة دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أتليتكو مدريد مع بايرن ميونيخ. بيب جوارديولا يعود إلى برشلونة مجددا ولكن مع مانشستر سيتي.

وبوروسيا دورتموند من جديد ضد الملكي المتوج بالـ11، ريال مدريد. (تعرف على مجموعات دوري الأبطال)

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مواعيد وجدول مباريات دور المجموعات والذي جاء كالتالي:

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الجولة الأولى

الثلاثاء 13 سبتمبر 2016

باريس سان جيرمان ضد أرسنال - بازل ضد لودوجوريتس.

دينامو كييف ضد نابولي - بنفيكا ضد بيشكتاش.

برشلونة ضد سيلتيك - مانشستر سيتي ضد مونشنجلادباخ.

بايرن ميونيخ ضد روستوف - إيندهوفن ضد أتليتكو مدريد.

الأربعاء 14 سبتمبر 2016

باير ليفركوزن ضد سسكا موسكو - توتنام ضد موناكو.

ريال مدريد ضد سبورتنج لشبونة - ليجا وارسو ضد بوروسيا دورتموند.

كلوب بروج ضد ليستر سيتي - بورتو ضد كوبنهاجن.

ليون ضد دينامو زغرب - يوفنتوس ضد إشبيلية.

الجولة الثانية

الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

موناكو ضد ليفركوزن - سسكا موسكو ضد توتنام.

بوروسيا دورتموند ضد ريال مدريد - لشبونة ضد ليجا وارسو.

كوبنهاجن ضد كلوب بروج - ليستر ضد بورتو.

إشبيلية ضد ليون - دينامو زغرب ضد يوفنتوس.

الأربعاء 28 سبتمبر 2016

لودوجورتس ضد باريس سان جيرمان - أرسنال ضد بازل.

بيشكتاش ضد دينامو كييف - نابولي ضد بنفيكا.

مونشنجلادباخ ضد برشلونة - سيلتيك ضد مانشستر سيتي.

أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونيخ - روتسوف ضد إيندهوفن.

الجولة الثالثة

الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

سسكا موسكو ضد موناكو - باير ليفركوزن ضد توتنام.

لشبونة ضد دورتموند - ريال مدريد ضد ليجا وارسو.

ليستر ضد كوبنهاجن - كلوب بروج ضد بورتو.

دينامو زغرب ضد إشبيلية - ليون ضد يوفنتوس.

الأربعاء 19 أكتوبر 2016

أرسنال ضد لودوجوريتس - باريس سان جيرمان ضد بازل.

نابولي ضد بيشكتاش - كييف ضد بنفيكا.

سيلتيك ضد مونشنجلادباخ - برشلونة ضد مانشستر سيتي.

روتسوف ضد أتليتكو مدريد - بايرن ميونيخ ضد إيندهوفن.

الجولة الرابعة

الثلاثاء 1 نوفمبر 2016

لودوجورتيس ضد أرسنال - بازل ضد سان جيرمان.

بيشكتاش ضد نابولي - بنفيكا ضد كييف.

مونشنجلادباخ ضد سيلتيك - مانشستر سيتي ضد برشلونة.

أتليتكو مدريد ضد روتسوف - إيندهوفن ضد بايرن ميونيخ.

الأربعاء 2 نوفمبر 2016

موناكو ضد سسكا موسكو - توتنام ضد ليفركوزن.

دورتموند ضد سبورتنج لشبونة - ليجا وارسو ضد ريال مدريد.

كوبنهاجن ضد ليستر سيتي - بورتو ضد كلوب بروج.

إشبيلية ضد دينامو زغرب - يوفنتوس ضد ليون.

الجولة الخامسة

الثلاثاء 22 نوفمبر 2016

سسكا موسكو ضد باير ليفركوزن - موناكو ضد توتنام.

لشبونة ضد ريال مدريد - بوروسيا دورتموند ضد ليجا وارسو.

ليستر ضد كلوب بروج - كوبنهاجن ضد بورتو.

دينامو زغرب ضد ليون - إشبيلية ضد يوفنتوس.

الأربعاء 23 نوفمبر 2016

أرسنال ضد باريس سان جيرمان - لودوجوريتس ضد بازل.

نابولي ضد كييف - بيشكتاش ضد بنفيكا.

سيلتيك ضد برشلونة - مونشنجلادباخ ضد مانشستر سيتي.

روتسوف ضد بايرن ميونيخ - أتليتكو مدريد ضد إيندهوفن.

الجولة السادسة

الثلاثاء 6 ديسمبر 2016

باريس سان جيرمان ضد لودوجوريتس - بازل ضد أرسنال.

دينامو كييف ضد بيشكتاش - بنفيكا ضد نابولي.

برشلونة ضد مونشنجلادباخ - مانشستر سيتي ضد سيلتيك.

بايرن ميونيخ ضد أتليتكو مدريد - إيندهوفن ضد روتسوف.

الأربعاء 7 ديسمبر 2016

ليفركوزن ضد موناكو - توتنام ضد سسكا موسكو.

ريال مدريد ضد دورتموند - ليجا وارسو ضد سبورتنج لشبونة.

بروج ضد كوبنهاجن - بورتو ضد ليستر.

ليون ضد إشبيلية - يوفنتوس ضد دينامو زغرب