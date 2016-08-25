أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

للمحجبات:مكياج ناعم للعيون الخضراء

Google+ Print

الخميس 25-08-2016 18:35

تتميز العينان الخضراوان بجاذبية خاصة تجعل من تمتلكها تستغني عن  المكياج القوي، وتحرص على إظهار هذا اللون الغني المفعم بالحياة الذي تتميز به عن غيرها .

ولتعكسي جمال هذا اللون، كل ما عليك فعله هو اعتماد مكياج ناعم زهري خفيف مطعم ببعض الألوان الترابية التي تبرز جمالية اللون الأخضر .

في هذا المكياج تحتاجين إلى :
أحمر شفاه زهري خفيف.
ظلال العيون باللون البيج.
بودرة خدود بلون ترابي يليق بدرجة بشرتك.
الكحل أسود والأيلاينر الأسود لتحديد العينين بدقة.

كيفية تطبيق المكياج:
- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.
- طبّقي ظلال العيون البيج على العين.
-طبقي بودرة خدود باللون الترابي على خديك .
-ارسمي عينيك بالكحل الجاف، إذا كنت تخشين الوقوع في الخطأ عند رسم العين. وبعدها، ارسمي فوق الكحل بالآيلاينر.
-أضيفي الماسكرا إلى رموشك لمزيد من التميّز.
-لا تنسي أحمر الشفاه الزهري لإشراقة لافتة.

نصيحة عامة للعيون الخضراء:
إذا كانت عيناك خضراوين، يمكنك اعتماد الكثير من الألوان، فمثلاً: الكحل باللون البنفسجي سيبرز لون عينيك، ويمكنك أيضاً تجربة اللون البني. ولكي يبدو مظهرك طبيعياً، استخدمي كحلاً باللون الأزرق المائل إلى الأخضر أو الأخضر الميتالك فهما سيظهران لون عينيك بشكل جميل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي