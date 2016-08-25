الأمير ويليام يخرج عن تحفظه إزاء فقدان أمه..فماذا قال؟

يبدو أن الأمير ويليام قد خرج أخيراً عن تحفظه وتحدث في العلن عن مشاعره حيال الرحيل المبكر لوالدته الأميرة ديانا التي توفيت في نهاية شهر أغسطس \ آب من عام 1997، إثر حادث سيارة مفجع في العاصمة الفرنسية باريس .

الضرب على الوتر الحساس

ويأتي اعتراف الأمير ويليام وخروجه عن صمته خلال زيارة قام بها بصحبة زوجته الدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton إلى مركز Keech Hospice في مدينة لوتن والمتخصص في الرعاية النفسية لمن يعانون من فقدان الأحبة، والتقى الأمير هناك بصبي في الرابعة عشرة من عمره يعاني من فقدان والدته منذ عام بعد اصابتها بمرض السرطان وهي ما تزال في الأربعين من عمرها . وقد قرأ الصبي أمام الأمير انشودة يعدد فيها خصال أمه ويُعبر عن حزنه لرحيلها وافتقاده لوجودها في حياته وكيف كانت مصرة على دعوتهم إلى مطعم صيني في عيد الأم رغم انها كانت مريضة وغير قادرة على تناول الطعام .

أفتقد أمي كل يوم

وهنا لمعت الدموع في عيني الأمير ويليام ووضع يده على كتف الصبي وقال له : "انا اتفهم مشاعرك جيداً فانا ما زلت افتقد أمي كل يوم رغم مرور عشرين عاما على رحيلها ".

ويبدو أن الصبي قد وصل إلى النقطة الحساسة التي لعبت على أوتار قلب الأمير، حيث طلب منه الأخير أن يبقى قريباً من إخوته ووالده وان يستمر في الحديث والحوار معهم، ووعده الصبي بالإستماع إلى نصيحته.

وختم الأمير حديثه مع الصبي بالقول : "راهن على الوقت يا صغيري لأنه سيجعل الأمور أكثر سهولة" .

أما الدوقة كيت ميدلتون فقد انشغلت بطفلة في السادسة من عمرها فقدت أخيها الأكبر منذ سنتين واحتضنتها وقالت لها مازحة : "كم أحب أن أعانقك".

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