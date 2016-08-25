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بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد يلتقي بهيئة الأوقاف المصرية

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بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد يلتقي بهيئة الأوقاف المصرية بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد يلتقي بهيئة الأوقاف المصرية

جانب من لقاء الحزب بالأوقاف

صرح المتحدث الرسمي لحزب الوفد، النائب محمد فؤاد، أن بيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد، التقي مع السيد اللواء راتب محمد، رئيس هيئة الأوقاف المصرية وقيادات الهيئة.

وأشار فؤاد أن سبب الاجتماع هو مناقشة بعض التعديلات التشريعية، والتي يتبناها حزب الوفد بخصوص قانون الهيئة و سبل رفع كفاءة الأداء و تطوير الخدمة.

كما أوضح فؤاد، أن الحديث تطرق لإمكانية النص على إعفاء الهيئة من الرسوم القضائية، و أشار إلي أن النائب الوفدي أحمد همام تبنى هذا الموضوع منذ البداية.

وعرض أحمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن موقف اللائحة الخاصة بالهيئة، وأخر تطوراتها، وكيفية علاج بعض الأمور تشريعيا كما عرض السيد اللواء رئيس الهيئة على “فؤاد” موقف الهيئة بخصوص ضم المدد الخاصة بمحامي الادارات القانونية وان الهيئة لا مانع لديها من ذلك.

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