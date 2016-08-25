القبض على 5 سائقين يقودون تحت تأثير المخدرات بجنوب سيناء

شنت إدارة مرور طور سيناء اليوم بإشراف العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء، وبالتعاون مع مديرية الصحة، حملة مرورية مفاجئة للكشف على قائدى السيارات متعاطى المواد المخدرة، على كمين الساحل بالعاصمة طور سيناء، أسفرت عن إيجابية التحليل لعدد 5 من السائقين، من بين 60 حالة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

شارك فى الحملة النقيب محمود شمس، وملازم أول محمد عبد الوهاب، والأمناء إبراهيم عبد الوهاب وأحمد سعد، وفريق الصحة ويضم جمال السيد ومحمد سامى مسئولى فحص المخدرات.

كان اللواء أحمد طايل مساعد وزير الداخلية مديرأمن جنوب سيناء، تلقى إخطارًا من العقيد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور، يفيد بأن الحملة أسفرت عن ضبط 5 سائقين جاءت نتيجة تحاليلهم إيجابية من 60 حالة تم الكشف عليها.

وأكد مدير الأمن أن الحملات مستمرة للقبض على قائدى السيارات والمركبات، الذين يقودون تحت تأثير المخدرات والكحوليات، لتحقيق الانضباط المرورى وضبط كل السلوكيات الخاطئة التى تهدد أمن وسلامة مستخدمى الطرق.