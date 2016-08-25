محافظ بورسعيد يلتقي بالعامليين بمصنع «قادر» للصناعات المتطورة

كتب-جمال نوفل

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالعامليين بمصنع “قادر” للصناعات المتطورة، في إطار زيارتهم للمحافظة، ضمن معسكر تدريبي، وقد بدأ اللقاء بكلمة المهندس عبد الصادق أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة، والذي توجه بخالص الشكر والتقدير للفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العامة للتصنيع، كما توجه بالشكر وخالص الامتنان لـ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، علي حفاوة الاستقبال والترحيب بالعاملين على أرض المحافظة، كما أكد على أن الوصول للقمة صعب، ولكن الأصعب الحفاظ عليه، حيث حقق مصنع “قادر” المركز الأول على مستوى الهيئة العامة للتصنيع على مدار سنوات، وبإذن الله وبجهد وعرق العاملين سنحقق الهدف المنشود والخطة الطموحة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالدولة على جميع المستويات، وسنواصل العمل لتحقيق الأهداف المرجوة.

وقد أشاد عبد الرحيم، بدور المصنع وجهود العاملين لتنفيذ خطة التنمية، سواء كانت في القطاع العسكري، أو القطاع المدني في كافة المجالات، حيث ساهم المصنع في تطوير أسطول السكك الحديدية، وتصنيع عربات الإطفاء، وتقدم بالشكر لجميع العاملين بالمصنع حيث أثبتوا أن المصري لايقهر.

و ألقى الغضبان، كلمة والتى بدأها بالترحيب بالعاملين على أرض بورسعيد الباسلة، وتقدم بالشكر والتقدير للمهندس عبد الصادق أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس الإدارة، و للفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العامة للتصنيع، ولكافة العاملين على مجهوداتهم المبذولة، وأكد على الإحساس بالفخر لوجود مصنع “قادر” للصناعات المتطورة على أرض الوطن.

كما أشاد الغضبان، بموقع محافظة بورسعيد، والتى تعتبر قاطرة التنمية في مصر، حيث أنها مدخل مصر من جهة الشمال الشرقي، ومن ضمن المشروعات التى تساهم في تنمية بورسعيد تنفيذ أكبر ميناء محورى، على مستوى العالم حيث سيضم أكبر نسبة من حجم التجارة العالمية، وتقوم 9 شركات مقاولات مصرية، يشرف عليها القوات المسلحة، كما يتم تنفيذ أكبر منطقة لوجيستية وأكبر منطقه حرة صناعية.

وأكد محافظ بورسعيد، على أن غرب بورسعيد كان لها نصيب من التنمية، حيث تم اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، وستضم بورسعيد كيان اقتصادي مصري لايستهان به، بشرق التفريعة، كما تحتوى بورسعيد على أطول شاطئ بطول 30 كم متصل، وأهلها هم أهل ثقافة وفن وعلم وأنه بالتعاون المشترك والتشجيع المصريين قادرين علي عمل المستحيل، وفي ختام كلمته توجه بالشكر على الإنجاز العظيم والمشرف.

و تم تكريم الموظف المثالي رأفت محمد حسن، وأشرف عاطف محمد، وشريف شكري، وتكريم فريق كرة اليد بالمصنع لحصوله على المركز الأول في دوري الشركات المقام على أرض بورسعيد الباسلة.

في ختام اللقاء قام عبد الرحيم بإهداء درع الهيئة العربية للتصنيع لـ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.