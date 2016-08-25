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إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

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إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام إغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر بسبب أعمال تطوير لمدة 3 أيام

صورة ارشيفية

 

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير المرور، أعمال تطوير أعلى كوبرى أكتوبر، مما يستلزم إغلاق جزئى للطريق أمام حركة السيارات لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة المركبات.

وأكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور بالتنسيق مع شركة المقاولون العرب، ستقوم بأعمال إحلال وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر، وسيتم استقطاع 5 أمتار من حارة واحدة، بالتناوب فى الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى ميدان رمسيس عقب الانتهاء منها.

وأضاف، أن تلك الأعمال ستبدأ من الساعة 12 صباح الخميس حتى الساعة 6 صباح الأحد، وسط انتشار الخدمات المرورية، مع وضع علامات إرشادية و تأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.

 

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