للرجيم.. أفضل 25 “سناك” لفقدان الوزن

تحتاج المرأة التي تتبع الريجيم في أغلب الأوفات، إلى تناول بعض الوجبات أو “سناكس” مختلفة لتحقيق الإشباع الكافي.

ولذلك تعرض «ONA» 25 نوعًا من السناكس المفيدة لفقدانك الوزن المطلوب وإمدادك بالفوائد الصحية:

1- زبدة الفول السوداني:

تحتوي زبدة الفول السوداني على البروتين اللازم لجسمك وأنسجتك العضلية، وبإمكانك وضعها على التوست المخصص للريجيم وتناولها.

2- البطيخ مع الخل الأسود:

تناول شرائح البطيخ وحدها، أو إضافة الخل الأسود لها، تعمل على منحك إحساس الشبع المطلوب، وإمداد جسمك بالفوائد اللازمة، خاصةً بعنصر المياه الذي يوفره البطيخ لكي.

3- الفول الأخضر مع الملح:

الألياف هي العنصر السحري في محاولات إنقاص الوزن، حيث تؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع، والفول الأخضر أو فول الصويا من المحاصيل التي تعمل على ذلك.

4- الأعشاب البحرية:

تحتوي الأعشاب البحرية على مواد تساعد على تحسين أداء الغدة الدرقية، فضلًا عن إمداد جسمك بالعناصر اللازمة، التي لا تؤثر على الريجيم الخاص بك، وتساعدك على فقدان الوزن الزائد، كما أن الأعشاب البحرية تساعد بشكل كبير على امتصاص الدهون في الجسم.

5- الأناناس:

تناولك للأناناس مع الملح والليمون، يوفر لجسمك نفس فوائد البطيخ، حيث يمد جسمك بالماء اللازم له، دون أن يؤثر على حميتك الغذائية ، فهو يحتوي على سعرات حرارية قليلة للكميات الكبيرة منه.

6- الفول السوداني:

تناولي الفول السوداني بكميات قليلة، وغطيه بملعقة كبيرة من الشيكولاتة، سيعطيكِ ذلك بشعور كبير بالشبع.

7- البيض والأفوكادو:

خبز البيض مع الأفوكادو، فضعي البيض في ثمرة الأفوكادو كأنه كأس، فهذا المزيج يحتوي على الكولين في صفار البيض والألياف من الأفوكادو، وكلاهما يساعدان في فقدان الوزن.

8- التفاح والمكسرات:

تناولي التفاح مع المكسرات والقرفة، فبالإضافة إلى النكهة الطيبة التي تضفيها القرفة على الطعام، فإنها أيضًا تساعد على توازن معدلات السكر في الدم، بما يعمل على خفض الوزن.

9- عباد الشمس والعدس:

ضعي بعض سيقان الكرفس على العدس وعباد الشمس، لتحصلي على وجبة بها العناصر اللازمة لجسمك، ولكن لا تكثري من استخدام العدس.

10- الشوفان:

تناولي الشوفان فهو يعمل على إعطائك شعورًا بالشبع، فضلًا عن أنه يمد جسمك بالبروتين اللازم له.

11- الجبن بالقرفة:

تناولي الجبن خالي الدسم واخلطيه بالقرفة، فهو يعمل على خفض معدلات الدهون في جسمك وإعطائك الإحساس بالشبع، بما يساعد على خفض وزنك.

12- الفستق:

المكسرات من المواد اللازمة للحفاظ على الوزن وخصوصًا الفستق، كما إنها تعطيكِ إحساسًا بالشبع دون زيادة في السعرات الحرارية.

13- الرمان:

الرمان من الفاكهة اللازمة لإمداد جسمك بعناصر غذائية أهمها الماء، دون التسبب في زيادة سعراتك الحرارية.

14- الزبادي مع التوت:

فبالإضافة مع تميز الزبادي بعدم إضافة سعرات حرارية وكذلك التوت، فهي تعمل على إمداد جسمك بالبروتين اللازم وتزويد العضلات بالكالسيوم، وكذلك مساعدتهم في حرق الدهون وبالتالي خفض الوزن.

15- التوت مع الليمون والأفوكادو:

تناولي المكونات الثلاثة معًا، لما لها من فائدة في حرق الدهون وخفض الوزن وإمداد جسمك بالبروتين اللازم.

16- السلمون والتوست:

تناولي السلمون مع التوست المخصص للريجيم، فبالإضافة إلى أنه سيعمل على إكسابك إحساس بالشبع بعد تناوله، سيعمل أيضًا على إمداد جسمك بالأوميجا 3 الضرورية لصحتك.

17- الفاصوليا السوداء والصلصة وتورتيلا الذرة:

هذه الوجبة تعمل على إحساسك بالشبع وإمداد جسمك بجرعة مناسبة من الألياف، التي يتم هضمها بشكل بطيء، بما يساعدك على الشبع لفترة طويلة.

18- التركي والأفوكادو:

تناولي شرائح اللحم التركي مع الأفوكادو، التي تعمل على تحقيق الشبع دون إحداث زيادة في الوزن، بالإضافة إلى كمية البروتين المناسبة.

19- الجبن الريكوتا والكمثرى مع القرفة:

هذه الوجبة تعمل على تقليل الدهون وبالتالي خفض الوزن.

20- زبدة المكسرات والتفاح:

هذه الوجبة تحتوي على الكمية اللازمة من الألياف، التي تساعد على كفاءة عملية الهضم وتخفيض الوزن.

21- البيض المسلوق مع صوص السريراتش:

صوص السريراتش من الأنواع الحارة المصنعة من الثوم والفلفل الأحمر، وهذه الوجبة صحية وتساعد على تخفيض وزنك.

22- اللحم التركي مع المستردة:

وهذه الوجبة تحتوي على 60 سعرًا حراريًا لكل 10 جرامات منها، وتمدك بالألياف اللازمة وتساعد في تخفيض الوزن.

23- الخضروات:

فتناولي دائمًا الخيار والجزر والكابوتشي، وتحتوي على سعرات حرارية منخفضة وتساعد في تخفيض الوزن.

24- الفشار:

اصنعي طبقًا من الفشار في الميكرويف، فهو يعمل على إشباعك، ولا تنسي أن تضعي نكهة الجبن عليه، سيساعدك هذا على الاستفادة بالبروتين الموجود بها.

25- الشوكولاتة:

تناولي قطعة شوكولاتة صغيرة ستعطيكي إحساسًا بالشبع وتمد جسمك ببعض العناصر الغذائية الضرورية له.