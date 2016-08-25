حبس المتهمة بقتل شقيقتها خنقًا بالإيشارب وسط الزراعات بفرشوط 4 أيام

مراسل«ONA»:

قررت النيابة العامة بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، حبس المتهمة بقتل شقيقتها، بعد خنقها بـ “الإيشارب”، وسط الزراعات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من العميد أيمن فتحى مدير المباحث الجنائية ، يفيد العثور على جثة “نورهان.م.ع”، ( 12 عامًا)، ملقاة فى الزراعات بقرية كوم البيجا بفرشوط، وبها آثار اختناق بالرقبة وإصابه بالرأس.

> تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد فجر رئيس فرع البحث الجنائى، بقيادة العقيد جمال سالمان مفتش المباحث، والرائد أحمد المغربى رئيس مباحث فرشوط .

وأفادت التحريات بأن مرتكب الجريمة شقيقتها الكبرى وتدعى “نادية” على خلفية خلافات متكررة، بسبب انشغال المتهمة بالهاتف المحمول وعدم الاهتمام بإنهاء الأعمال المنزلية التى كانت تضطر لإنجازها بمفردها، وهددت المجنى عليها المتهمة بإخبار أسرتها، لتتوجه بعدها المجنى عليها إلى الزراعات لإحضار الطعام للمواشى، وتتبعها المتهمة، وبعد مشادة كلاميه بينهما قامت المتهمة بخلع الحجاب ومحاولة خنق المجنى عليها به، وحاولت المجنى عليها التخلص منها، فسقطت على حجر، فأصيب رأسها، ولفظت أنفاسها الأخيرة وفرت عائدة للمنزل لتؤكد لأسرتها أنها لم تر المجنى عليها اليوم، وتختفى بعدها من المنزل خشيه افتضاح أمرها، تاركة جثة شقيقتها ملقاة وسط الزراعات.

تم تحديد مكان اختباء المتهمة والتوصل إليها وإلقاء القبض عليها، وتحرر المحضر رقم 2361 لسنة 2016 – إدارى مركز شرطة فرشوط، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات مع المتهمة، والتى قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.