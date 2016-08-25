احتجاج نسائي في لندن على حظر البوركيني في فرنسا

نظمت 35 امرأة مسلمة وغير مسلمة احتجاجا في صورة حفل شاطئي خارج مقر السفارة الفرنسية في لندن يوم الخميس للاعتراض على حظر ارتداء زي السباحة الإسلامي المعروف بالبوركيني في بعض الشواطئ الفرنسية.

وبحسب رويترز جلست النساء مرتديات البيكيني والبوركيني على كومة رمال ولعبن بكرات البحر أمام السفارة وحملت بعضهن لافتات كتب عليها “رهاب الإسلام ليس حرية” و “دعوهن يرتدين ما يردن”.

ونظمت الاحتجاج صديقتين بعد نشر صورة لرجل شرطة مسلح يطلب فيما يبدو من امرأة ترتدي البوركيني على الشاطئ أن تكشف جزءا من جسدها.

وقالت إينديا ثوروجود إحدى المنظمات “ليس من اللائق إطلاقا أن تقول لامرأة ما يتعين عليها أن ترتديه أو أن تطلب منها خلع ثيابها. هذا أمر لا يخص الرجل ولا ينبغي له أن يقوله.‭”‬

وأضافت “نريد أن نظهر تضامننا مع المسلمات في فرنسا والمطالبة بإلغاء الحظر.”