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دراسة: شرب الشاى الأخضر يقى من تمدد الشريان الأورطى

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دراسة: شرب الشاى الأخضر يقى من تمدد الشريان الأورطى دراسة: شرب الشاى الأخضر يقى من تمدد الشريان الأورطى

>(أ ش أ)

أظهرت أبحاث أن الشاى الأخضر يحتوى على مركب البوليفينول الذى يساعد فى منع تمدد الشريان الأورطى، وأعد فريق بحثى دراسة حول علاج مجموعة من الفئران بإنزيمات تعمل على تحفيز تمدد الشريان الأورطى، وتم السماح لها بتناول كميات الشاى الأخضر يوميا، ولوحظ أن الفران التى شربت الشاى الأخضر الغنى بمركب "البوليفينول" تراجع بينها بصورة ملموسة فرص تمدد الشريان الأورطى.

 

 

 

ويقول كينجى ميناكا أستاذ أمراض القلب بجامعة كيوتو فى اليابان إن تمدد الشريان الأورطى غالبا ما يحدث دون ملاحظة، خاصة أنه قد لا تكون هناك أعراض مسبقة تذكر للكشف المبكر قبل حدوثه، مؤكدا أنه فى حال تركه دون علاج يتمدد الشريان بمعدلات كبيرة لتصبح مسئولة عن 50% من إجمالى حالات الوفيات.

 

 

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه عدد من الأبحاث الطبية السابقة أن تناول الشاى الأخضر بانتظام يعمل على تخفيض الالتهابات.


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