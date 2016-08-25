“الرياضة” تكافئ 5 اتحادات وطنية بـ3 ملايين جنيه

وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، على صرف 3 ملايين جنيه قيمة مكافآت التكريم لعدد من الاتحادات لتحقيقها عددًا من البطولات طبقًا للائحة التكريم الخاصة بالمنتخبات والفرق القومية.

وحصل اتحاد المصارعة 125 ألف جنيه لتكريم لاعبي المنتخب القومي والجهاز التدريبي والإداري والطبي المشارك ببطولة اأفريقيا للكبار التي أقيمت بالاسكندرية مارس الماضى، وحصولهم على الميداليات الذهبية والفضية، كما صرفت الوزارة مبلغ 10000 جنيه لتكريم علي حمدي لاعب المصارعة لحصوله على المركز الأول بالبطولة ، ومبلغ 172.5 ألف جنيه لتكريم اللاعبين الذين شاركوا بالبطولة الأفريقية للناشئين والشباب للمصارعة والتي اقيمت بالجزائر خلال يوليو الماضى، ومبلغ 168750 جنيه لتكريم لاعبي المنتخب القومي المشارك ببطولة أفريقيا للكبار المؤهلة للاولمبياد والتي اقيمت بالجزائر إبريل الماضى وحصوله على المراكز الأول والثاني.

وحصل اتحاد الدراجات على مبلغ 15 ألف جنيه لتكريم لاعب ولاعبة وجهاز التدريبي والطبي والإداري للمنتخب القومي للدراجات لحصولهم على المراكز الأولى بالبطولة العربية للدراجات التي اقيمت بمدينة شرم الشيخ اكتوبر الماضى.

ودعم تنس الطاولة بمبلغ 93750 جنيه لتكريم المنتخب الذى شارك بالبطولة الافريقية بالجزائر إبريل الماضي، ولاتحاد الجمباز مبلغ 20625 جنيه لتكريم لاعبي ولاعبات منتخب الناشئين الذين شاركوا بالبطولة العربية بالمغرب نوفمبر الماضى لحصولهم على المركز الأول، وفى اتحاد السلاح مبلغ 45000 جنيه لتكريم بعثة المنتخب الذى شارك في التصفيات القارية المؤهلة للاوليمبياد وحصولهم على المراكز الأولى، ومبلغ 105000 جنيه لتكريم بعثة المنتخب بالبطولة الأفريقية بالجزائر.

كما اعتمد “عبد العزيز” مبلغ 281250 جنيه لتكريم منتخب الخماسي الحديث والجهاز الفني والإداري والطبي والمعاونون ككل عن بطولة العالم للشباب والتي اقيمت يوليو الماضى، بالاضافة إلى 400000 جنيه لتكريم المنتخب عن بطولة العالم للكبار والتي أقيمت بروسيا، وللاتحاد المصري للرماية مبلغ 178750 جنيه لتكريم اللاعبين والجهاز التدريبي والإداري والطبي عن البطولة الأفريقية التي استضافتها مصر والتى كانت مؤهلة للاوليمبياد، و مبلغ 45000 جنيه لتكريم لاعبات المنتخب القومي للكرة الطائرة الشاطئية سيدات والجهاز الفني .