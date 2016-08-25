حسن الرداد يؤكّد: إيمي سمير غانم ليست فتاة أحلامي

القاهرة_عمرو رضا

وجّه الفنان حسن الرداد ضربة جديدة لحلم الجماهير بزواجه من الفنانة الكوميدية ايمي سمير غانم، بعدما كشف عن مواصفات "فتاة أحلامه" مؤكداً أنّه منذ الصغر يحلم بالزواج من فتاة افريقية سمراء، ولم يتخلّ عن الحلم حتّى اللحظة، ونفى بوضوح وحسم كل ما تردد عن زواجه من ايمي مكتفياً بالقول "كل دي اشاعات"!!

حسن الرداد واجه شغف مقدمات برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، بمعرفة حقيقة زواجه من النجمة الكوميدية خاصة وأنّ والدها الفنان الكبير سمير غانم أكد سابقاً وجود قصة حب، بتعليقات ضاحكة وحاول الهرب من السؤال الخاص بشأن نيّته في الزواج، قائلاً: ربنا يسهل، ربنا يبعت"، ثم أكد أن ارتباطه بإيمي سمير غانم، شائعات مصدرها حب الناس لهما وتمنيهم أن يرتبطا بعد اشتراكهما في العديد من الأدوار معاً.

واضاف: كل النساء جميلات طالما كن صديقات، ولكنه لن يتزوج سيدة جميلة بمقومات الشكل، وانما يبحث عن جمال الشخصية وأن تكون شريكة حياته مثيرة للبهجة والمرح والسعادة وشخصية مقبلة على الحياة بسعادة، وقال: حلم عمري منذ الصغر الزواج من فتاة افريقية، لأن ضحكتهم حلوة ومبهجين طوال الوقت وكلهن حيوية.