أغاني فيروز عنوان ثلاثيات مسلسل جديد ماذا عن تفاصيله؟

يقوم الفنان طارق صباغ بتصوير دوره في الثلاثية التلفزيونية «ذاكر يا ترى» حيث يجسد شخصية خلدون الشاب الجامعي الذي يعيش قصة حب مع زميلته يارا التي تجسد شخصيتها ولأول مرة الفنانة الشابة ريام كفارنة.

تقع قصة الحب أمام عائق كبير وهي معارضة أم يارا لارتباطهما، وذلك بسبب اكتشافها بأن والد خلدون هو حبيبها السابق الذي فرقتهما الظروف ولكن أصرارهما وتمسكهما ببعضهما يجعل والد يارا يقف إلى جانبهما لتنتهي علاقتهما بالزواج.

مسلسل «حكم الهوى» هو عبارة عن ثلاثيات تلفزيونية تتحدث عن قصص حب، وكل ثلاثية تحمل اسم أغنية من أغاني السيدة فيروز، كتب العمل «ريم عثمان» ويقوم بإخراجه «محمد وقاف».