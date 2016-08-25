10 إطلالات تؤكد أهمية الـ "تيشيرت" الأبيض في خزانتك

تمتلك كل سيدة منا "تيشيرت" أبيضَ عادياً في خزانتها، ولكن تختلف طريقة استخدامنا هذه القطعة بكل تأكيد، فمنا مَن تستخدمه في كل تنسيق يومي، في حين لا تتجرأ بعض النساء على الخروج به من المنزل، لذا قررنا أن نغير رأيهن في هذا الخصوص ونعرض عليهن 10 تنسيقات ظهرت بها نجمات هوليوود وعارضات الأزياء كان الـ "تيشيرت" الأبيض العادي عاملاً أساسياً فيها.

يمكن أن يدخل الـ "تيشيرت" في إطلالتك اليومية بالجينز والجاكيت، فهو مثالي لهذا النوع من الإطلالات، وقد ارتدته كريسي تيغان Chrissy Teigen ونسقته بشكل شبابي أنيق مع جاكيت كحلي، وكذلك فعلت الممثلة داكوتا جونسون Dakota Johnson في إطلالتها مع البلايزر الواسع، كما سيكون خياراً مثالياً لإطلالتك العصرية مع البنطال الجلدي الأسود كما في إطلالة Miranda Kerr.

وقد ظهر الـ "تيشيرت" كذلك في إطلالات أنثوية عدة منها إطلالة كريستين ستيوارت Kristen Stewart في مهرجان "كان" السينمائي، حيث تألقت بتنورة بيضاء قصيرة من شانيل Chanel مع حذاء أنيق من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin، وإطلالة أوليفيا باليرمو البيضاء الأنيقة التي ظهرت بها مؤخراً في شوارع نيويورك.

بساطة هذه القطعة وسهولة ارتدائها جعلتاها من القطع المفضلة عند كثير من النجمات وعارضات الأزياء، فلا تترددي في تنسيقها بجميع الطرق الممكنة.