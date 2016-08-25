شنط الظهر لأناقة الرجل في الحياة العصرية

لطالما ارتبطت شنط الظهر بالأطفال وبالملابس المدرسية، أو بطلاب الجامعات الشباب الذين يبحثون عن العملية. غير أنه اليوم، فشنط الظهر لم تعد حكراً على الأطفال أو الطلاب فحسب، بل أصبحت قطعة أكسسوار أساسية في خزانة الرجل العصري، والذي يبحث في إطلالاته الصباحية عن العملية وسهولة الحركة والأناقة معاً.

هكذا تتقن ارتداء "البلايزر" مع الجينز

كما أنها إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم. وقد رأينا معظم دور الأزياء العالمية قدمتها بطرق مبتكرة ومميزة، بعضها حمل الطابع الرسمي، وكانت مصنوعة بشكل كامل من الجلود الطبيعية الفاخرة مثلما شاهدنا لدى "مون بلان"Montblanc، "بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta، "توم فورد" Tom Ford، و"مولبوري" Mulberry، وبعضها حمل الطابع العصري، بحيث كانت مصنوعة من الأقمشة الملونة أو المزينة بالرسومات، مثلما رأينا لدى كل من "لانفان" Lanvin،"غوتشي" Gucci، "جيفنشي" Givenchy، "الكسندر مكوين" Alexander McQueen، و"بالمان" Balmain.

بإمكانك أن تختار تصاميم شنط الظهر الأنيقة مع البدلات الرسمية، في حال كنت ذاهباً ألى المكتب، أو بإمكانك أن تختار التصاميم المرحة، في حال كنت في السفر، أو في الرحلات السياحية القصيرة.

وقد جمعنا لك اليوم أبرز وأجمل تصاميم حقائب الظهر من مجموعات موسم خريف وشتاء 2016-2017 شاهدها بالصور هنا. واختر منها التصاميم التي تعجبك، والتي تناسب ذوقك.