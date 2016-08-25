إخلاء عقارين بالمنصورة من السكان بعد ظهور تصدعات بسبب برج سكنى

أخلت الأجهزة الأمنية بالدقهلية سكان عقارين بميدان مشعل بمدينة المنصورة، بعد حدوث هبوط وتصدعات بهم بسبب حفر أساسات برج سكنى ملاصق لهم.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصدعات وهبوط أرضى بعقارين متلاصقين بشارع نوار من ميدان مشعل، التابع لدائرة قسم أول المنصورة.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد الجميلى رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ وإدارة الحماية المدنية وإدارة المرور، وتم عمل كردون أمنى بالمكان، وبالفحص تبين أن العقارين مكونان من طابقين مأهولان بالسكان وتبين وجود تصدعات وتشققات طولية وعرضية بهما، نتيجة هبوط أرضى لهما بعمق 50 سم، وأن العقار الأول ملك محاسن موسى العزب والعقار الثانى ملك ورثة يسرى محمد بيومى ولم ينجم عن ذلك أى إصابات.

وبسؤال سكان العقارين عللوا ذلك نتيجة أعمال الحفر بقطعة أرض فضاء مجاورة لهم للبرج الملاصق للعقارين، وبسؤال مهندس الحى قرر أن العقارين لم يصدر لهم ثمة قرارات إخلاء أو إزالة من قبل، وتبين من المعاينة الظاهرية وجود خطورة على قاطنى العقارين محل البلاغ، وأوصى بإخلائهما مؤقتا لحين عرضهما على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وأضاف أن قطعة الأرض الفضاء ملك جلال كامل محمد توفيق صادر لها التراخيص اللازمة، وتم إخلاء العقارين من قاطنيهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم العودة إلا بعد انتهاء اللجنة من فحصهما وتم تعيين الحراسة اللازمة عليهما، وتحرير المحضر رقم 9636 لسنة 2016 إدارى القسم.