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روسيا توافق على هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في حلب

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روسيا توافق على هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في حلب روسيا توافق على هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في حلب

ستافان دي ميستورا

وافقت روسيا على هدنة إنسانية لمدة 48 ساعة في مدينة حلب السورية، للسماح بتوصيل المساعدات للمدنيين، وفقًا لما قاله مسؤولون من الأمم المتحدة، اليوم الخميس، فيما تنتظر المنظمة الدولية ضمانات أمنية من أطراف أخرى على الأرض.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، في مؤتمر صحفي من جنيف: “نريد هدنة مدتها 48 ساعة وروسيا قالت نعم، وننتظر من الآخرين أن يحذوا نفس الحذو”.

وأضاف “نحن مستعدون، والشاحنات جاهزة، ويمكنها التحرك في أي وقت نتلقى فيه تلك الرسالة”.

وذكر منسق الشؤون الإنسانية يان إيجلاند إن خطة الإنقاذ التي أعدتها الأمم المتحدة لحلب تشمل ثلاثة عناصر، منها تسليم مساعدات غذائية بشكل متزامن للمناطق التي يسيطر عليها المعارضون في الشرق، والمناطق التي تسيطر عليها في الغرب.

كما أشار إيجلاند إلى إصلاح النظام الكهربائي في الجنوب الذي يغذي محطات ضخ مياه تخدم 1.8 مليون نسمة.

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