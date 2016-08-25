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أحمد المحمدي لـ في الجول ساخرا: مواجهة رمضان صبحي؟ كل عام لاعب مصري يريد مقابلتي

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أحمد المحمدي لـ في الجول ساخرا: مواجهة رمضان صبحي؟ كل عام لاعب مصري يريد مقابلتي أحمد المحمدي لـ في الجول ساخرا: مواجهة رمضان صبحي؟ كل عام لاعب مصري يريد مقابلتي

يرى الجناح الأيمن المصري أحمد المحمدي والمحترف في صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي أن مواجهة فريق ستوك سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية ستكون صعبة جدا.

وأسفرت قرعة دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهة مصرية بين أحمد المحمدي ورمضان صبحي لاعبي هال وستوك سيتي على الترتيب.

وكان المحمدي قد سبق وواجه مواطنه محمد النني في بطولة كأس إنجلترا في الموسم الماضي عقب انتقال النني لأرسنال مباشرة وهو ما تكرر هذا العام مع رمضان صبحي أيضا.

وفي هذا السياق علق أحمد المحمدي ساخرا في تصريحات خاصة لـFilGoal.com "هل كل لاعب مصري يأتي إلى هنا يريد مواجهتنا؟".

ثم أضاف "ستكون بكل تأكيد مباراة صعبة جدا، ملعب ستوك سيتي من أصعب الملاعب في إنجلترا".

وتابع "المباراة ستكون في منتصف الأسبوع في المساء، وبالتالي الهواء سيكون شديدا جدا مما سيزيد من صعوبة هذه المباراة".

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فيديو اليوم السابع