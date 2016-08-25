الجامعة العربية: دعم الشيخة فاطمة وراء إنجازات المرأة الإماراتية

قالت إيناس مكاوي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل في الجامعة العربية إن إسهامات دولة الإمارات في الارتقاء بوضع المرأة أثرت إيجابيا على مؤشرات وضع المرأة العربية ضمن المجموعات الإقليمية الأخرى بفضل الإرادة السياسية التي أدركت أن النهوض بوضع المرأة يؤثر إيجابيا في معدلات التنمية المستدامة بصفه عامة.

وأشارت إلى أن إنجازات المرأة الإماراتية ودخولها كل مجالات العمل بجدارة واقتدار، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة "أم الإمارات".

وفي تصريحات لـ "وكالة أنباء الإمارات"، أكدت مكاوي أن دولة الإمارات تبذل جهودا مضنية لدعم المرأة حيث تقلدت أرفع المناصب وشاركت في دعم واتخاذ القرارات الهامة، لافتة إلى انتخاب معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في العالم العربي، وتعيين معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، ومعالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، كأصغر وزيرة في العالم.

واعتبرت أن توجيه سمو الشيخة فاطمة بتخصيص يوم 28 أغسطس من كل عام للاحتفال بالمرأة الإماراتية جاء نتيجة إيمانها أيضا بأهمية مساهمات المرأة في الإمارات ودورها في الدفع بجهود التنمية.

وقالت إن دولة الإمارات أسست أيضا العديد من الجمعيات لضمان حقوق المرأة والطفل في مختلف مراحل عمره، في الوقت الذي تقف فيه كداعم كبير لاستراتيجية النهوض بالمرأة العربية، فيما ترأس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية.

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